NAPOLI. La stagione 2020 del team di aquabike Fly Motor Show è stata lanciata oggi nel Nauticsud, all’interno dello stand del partner tecnico Sea-Doo. La squadra di piloti partenopei si è già distinta nel 2019 portando a casa un titolo italiano con Richard Ingarra nella categoria F1 Veteran e vedrà ora in gara tanti altri atleti. A partire da Dino Pontecorvo, che è anche il presidente di Fly Motor Show, vice campione italiano della categoria F2 e campione regionale; Salvatore Babo, vicepresidente del team e bronzo agli Italiani 2019; Davide Pontecorvo, vicecampione italiano giovanile nella categoria Spark; Antonio Pontecorvo, terzo al campionato italiano nella categoria freestyle; Gaetano Costagliola, bronzo ai campionati italiani nella categoria F2; Pasquale Amaro, campione regionale della categoria Spark, e Antonio Amaro. Con loro, saranno in mare anche gli esordienti Ciro Acampa, Salvatore Ancora, Luigi De Rosa e Giuseppe Perrotta.

I piloti del team Fly Motor Show saranno impegnati nel corso della stagione in tutte le prove del campionato italiano, con l’organizzazione di una delle tappe a Napoli, in una data ancora da definire. Parteciperanno anche alla tappa italiana del circuito Mondiale, come già avvenuto nel 2019, e saranno tra i promotori del campionato del Sud che vedrà in gara piloti di Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La stagione partirà, il 29 marzo, con un evento interregionale, sempre organizzato dal team, nelle acque di Monte di Procida. «In questa stagione punteremo a migliorare i risultati ottenuti nel corso del 2019 - spiega Dino Pontecorvo - Il nostro obiettivo è di abbinare i successi sportivi alla promozione dell’aquabike».