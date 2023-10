Netta vittoria all'esordio nel nuovo campionato di serie A di basket maschile, per la Gevi Napoli Basket. Il team guidato da coach Igor Milicic, espugna il PalaSerradimigni di Sassari e si impone largamente, 90-111 sul Banco di Sardegna, largamente incompleto e con le pesanti assenze di Tyree, Charalampopoulos, Raspino e il lungo degente Bendzius, il cui sostituto, lo statunitense McKinnie, era arrivato solo giovedi' in Sardegna: coach Piero Bucchi ha schierato in quintetto il giovanissimo Pisano, classe 2005.Partita dominata largamente dal team ospite partenopeo sin dalle prime battute (66% da 2 punti e 53% da 3 per gli azzurri). Netto e incomabile il divario tra le due squadre sul parquet, con la Gevi che ha terminato l'incontro con ben 6 giocatori in doppia cifra (Sokolowski 23 punti, Zubcic 20) e 5 assist per il play Pullen e con coach Milicic che ha utilizzato giustamente tutti i giocatori a disposizione.

Queste le parole del coach croato a fine partita :"Faccio i miei complimenti ai giocatori. Hanno messo in pratica perfettamente il piano gara che avevamo preparato. Abbiamo sfruttato le loro assenze, ma dobbiamo comunque migliorare in difesa, e cercheremo di poter competere al meglio in questo campionato. Adesso ci aspetta una serie di partite molto difficili, a partire da domenica prossima contro i Campioni d'Italia dell'Emporio Armani Milano al PalaBarbuto."

On line e in tv- La serie A e la B maschile saranno oggetto di analisi nella terza puntata di "Chiacchere da Basket", il rotocalco settimanale sul basket campano, on line da domani su Pianeta Basket TV (canale youtube) e in onda anche su ben 9 tv sul digitale terrestre in Campania e oltre.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GEVI NAPOLI= 90-111 (19-27, 40-55, 62-86)

SASSARI: Capelletti 9, Piredda n.e., Pisano, Treier 8, Kruslin 13, Whittaker 9, Raspino n.e., Gentile 9, Diop 15, Gombauld 12, McKinnie 15 All. Bucchi

Napoli: Pullen 17, Ennis 11, Jaworski 10, Zubcic 20, Bamba, Ebeling, De Nicolao 9, Lever 12, Owens 9, Sokolowski 23, Mabor, Saccoccia. All.Milicic

Arbitri: Rossi, Perciavalle e Dori