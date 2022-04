NAPOLI. Ultimi allenamenti in casa Gevi Napoli Basket in vista del posticipo del 28esimo turno della stagione regolare, il terz'ultimo, in programma domani sera alle ore 20.45 al PalaBarbuto con il Banco di Sardegna Sassari. Partita di estrema importanza per capitan Uglietti e compagni per la permanenza nella massima serie, che visti gli sforzi economici della societa' partenopea negli ultimi mesi e' assolutamente da centrare.

Nel prossimo turno, gli azzurri hanno la trasferta spareggio con la Fortitudo Bologna (impegnata domani a Varese), alla quale bisognerebbe arrivare con un buon vantaggio di punti per non rischiare di giocarsi tutto in quaranta minuti.

Non sarà comunque facile battere Sassari guidata da coach Piero Bucchi, allenatore rimasto nel cuore dei tifosi partenopei per gli ottimi risultati ottenuti nell'era Maione e nel suo Napoli Basket. I sardi, sesti in classifica hanno un roster molto competitivo, con i vari Robinson, Bilan, Logan, Bendzius, Gentile e compagni.A rbitreranno i signori, Rossi, Grigioni e Nicolini.

Foto Fassi