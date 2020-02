In programma stasera alle ore 20.45 la sifda del Meazza tra Inter e Napoli, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Arbitro dell'incontro sarà Gianpaolo Calvarese. I nerazzurri arrivano al match di stasera galvanizzati dopo la vittoria in rimonta nel derby con il Milan, che ha permesso l'aggancio in classifica alla Juventus capolista a quota 54 punti. Il tecnico dei milanesi, Antonio Conte, dovrà ancora rinunciare all'indisponibile Handanovic, al suo posto tra i pali giocherà nuovamente Padelli. A centrocampo, Sensi è in vantaggio sul neo acquisto Eriksen che si accomoderà con ogni probabilità in panchina. In attacco si rivede Lautaro Martinez che ha scontato la squalifica e partirà dal primo minuto al fianco di Lukaku. In casa Napoli, le tre vittorie consecutive contro Lazio, Juventus e Sampdoria avevano ripristinato l'entusiasmo all'interno dell'ambiente, ma la sconfitta interna con il Lecce di domenica pomeriggio ha riportato gli uomini di Gattuso con i piedi per terra. Gli azzurri occupano attualmente l'undicesimo posto in campionato a quota 30 punti. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per i partenopei e potrebbe essere il 'salvagente' ideale in una stagione con più ombre che luci. Per conquistare il trofeo servirà però il miglior Napoli a partire da stasera. Per il match odierno, il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Hysaj, espulso nei quarti di finale contro la Lazio, al suo posto confermata la presenza di Di Lorenzo sulla corsia di destra. Partirà dalla panchina Koulibaly, apparso fuori forma nella partita contro i pugliesi, sarà dunque Maskimovic a formare la coppia di centrali difensivi insieme a Manolas. A centrocampo si rivedono Fabian Ruiz ed Elmas, che dovrebbero partire dal primo minuto. In attacco, Mertens sembra in vantaggio su Milik per una maglia da titolare. Di seguito le probabili formazioni del match.

INTER (3-5-2): Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Elmas, Demme, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Insigne.