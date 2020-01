Tredicesimo palo in campionato (68’ Zielinski) sullo zero a zero, poi l’errore di Ospina che regala a Immobile la palla dell’1-0 per la Lazio (82’). Il momento nero del Napoli non ha fine. Avrebbe meritato il pareggio per come ha condotto la partita. Ma gira proprio tutto al contrario. Dopo i tre regali all’Inter, il regalone alla Lazio. Il Napoli è una befana continua. Dispensa doni e gli avversari ringraziano. Il Napoli è uscito battuto dopo avere giocato una partita intelligente limitando molto le potenzialità della Lazio.