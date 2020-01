Benvenuti alla cronaca in diretta della partita Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Allo stadio San Paolo sono presenti 15.000 spettatori circa, è prevista anche la presenza dei gruppi organizzati, assenti sulle gradinate da tre mesi.

Il Napoli arriva alla partita di stasera dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Gli uomini di Gattuso occupano attualmente l'undicesimo posto in classifica, è per questo che la Coppa Italia diventa un obiettivo importante per i partenopei.

La Lazio, invece, è la squadra rivelazione di questo campionato: i biancocelesti arrivano a Fuorigrotta dopo 13 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e non vogliono fermarsi.

Dopo le voci che volevano il ritorno di Alex Meret tra i pali, Gattuso ha deciso di affidare nuovamente la difesa della porta ad Ospina. In difesa si rivede Mario Rui, impegnato sulla corsia sinistra. Esordio assoluto dal primo minuto per i due nuovi acquisti, Demme e Lobotka, che saranno affiancati a centrocampo da Zielinski. Nessuna novità, invece, nel tridente d'attacco: Lozano si accomoderà in panchina, in campo Callejon, Milik e Insigne.

Simone Inzaghi conferma il suo 3-5-2 e si affida in attacco al solito Ciro Immobile.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic, Caicedo, Immobile.

Tutto pronto a Fuorigrotta, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Dirige il match l'arbitro, Davide Massa.

1' Massa fischia il calcio d'inizio, primo pallone giocato dal Napoli.

2' GOAL NAPOLI: azzurri subito in vantaggio con il capitano, Lorenzo Insigne, dopo una bella azione iniziata in difesa. Il risultato è ora sull'1-0.

4' La Lazio prova la reazione immediata, ma gli azzurri tengono bene il campo.

7' Hysaj atterra Caicedo in area di rigore: l'arbitro, Massa, fischia il calcio di rigore in favore della Lazio, sul pallone Ciro Immobile.

9' Immobile scivola sul dischetto, la palla finisce sul fondo. Il risultato rimane fermo sull'1-0 in favore degli azzurri.

11' Gioco momentaneamente fermo per delle scintille nate a centrocampo tra i calciatori del Napoli e il laziale, Caicedo.

12' Il gioco è ripreso allo stadio San Paolo, la Lazio prova a creare qualcosa, ma il Napoli non si lascia sorprendere.

15' Parolo trova Caicedo in area di rigore, il laziale riesce a concludere verso la porta, ma Ospina gli nega la gioia del goal.

17' Calcio di punizione per il Napoli nella metà campo biancoceleste.

18' Il Napoli reclama un rigore per fallo di mano di Acerbi, Massa decide di non intervenire.

19' Fallo di Hysaj su Immobile: il terzino azzurro, già ammonito in occasione del fallo da rigore su Caicedo, viene espulso dall'arbitro, Massa. Azzurri ora in dieci.

21' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: a seguito dell'espulsione di Hysaj, Gattuso si vede costretto ad inserire Luperto, che subentra a Lobotka.

24' Sta succedendo di tutto allo Stadio San Paolo: espulso anche Lucas Leiva, che dopo essere stato ammonito ha indirizzato alcune parole all'arbitro, Massa. Il direttore di gara non ha avuto dubbi e ha mostrato il cartellino rosso al centrocampista biancoceleste. Ristabilito l'equlibrio in campo.

28' Molto nervosismo in campo sia da una parte che dall'altra, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto.

31' Insigne tenta la serpentina nell'area di rigore biancocelste, Luiz Felipe gli sottrae la palla e fa ripartire l'azione della Lazio.

34' La Lazio prova a farsi pericolosa nella metà campo del Napoli: Immobile riesce a concludere dal limite dell'area di rigore, ma il tiro viene murato da Manolas, che rimane a terra indolenzito.

39' Buon palleggio del Napoli, la Lazio non riesce a sottrarre il pallone agli azzurri.

41' Azione pericolosa da parte del Napoli: Insigne non riesce a trovare Zielinski al limite dell'area di rigore, la difesa biancoceleste spazza in calcio d'angolo.

43' Possesso palla sterile da parte della Lazio, gli azzurri si difendono bene e non concedono spazi alla formazione capitolina.

45' Il quarto uomo segnala che saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo.

45'+3' L'arbitro, Massa, fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi. Risultato fermo sull'1-0 in favore del Napoli.

Buono il primo tempo del Napoli: gli azzurri stanno disputando fino a questo momento una delle migliori partite in stagione. Da sottolineare la prestazione di Lorenzo Insigne, il capitano dei partenopei si dimostra uno degli uomini più in forma all'interno della rosa.

Al di sotto delle aspettative, invece, la prova della Lazio fino a questo momento. Gli uomini di Simone Inzaghi non riescono mai ad impensierire seriamente la retroguardia del Napoli, se non in occasione del calcio di rigore sbagliato da Immobile.

Le squadre stanno per fare ritorno sul terreno di gioco allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Si ripartirà dal risultato di 1-0.

Nessuna sostituzione, né da una parte né dall'altra.

46' Inizia il secondo tempo di Napoli-Lazio: primo pallone giocato dai biancocelesti.

47' Strakosha non riesce a bloccare il pallone, Milik si avventa sulla sfera ma non riesce a concludere verso la porta e colpisce il portiere della Lazio. Gioco fermo. Si ripartirà con una punizione a favore dei capitolini.

50' Occasione Lazio: Milinkovic Savic trova il taglio di Lazzari che riesce a servire Immobile. L'attaccante di Torre Annunziata prova la conclusione a rete, Ospina si fa trovare pronto.

53' Prima sostituzione tra le fila della Lazio: esce Caicedo, al suo posto Correa.

55' Intervento duro di Radu su Callejon. Lo spagnolo rimane a terra indolenzito ma l'arbitro decide di non intervenire.

58' Immobile serve Correa al limite dell'area di rigore del Napoli: il laziale cerca la conclusione da fuori, Ospina non si lascia sorprendere e para con facilità il pallone.

60' Lazio all'arrembaggio nella metà campo del Napoli, i biancocelesti non riescono ad incidere in fase di finalizzazione.

61' A seguito di un corner, Immobile non riesce ad imprimere al pallone la precisione giusta. Si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Napoli.

63' Non sbaglia questa volta Ciro Immobile: l'attaccante biancoceleste trova la via della rete, ma la sua posizione di partenza in fuorigioco costringe Massa ad annullare il goal. Il risultato rimane fermo sull'1-0.

65' Correa viene nuovamente servito in buona posizione, ma non riesce ad impensierire Ospina.

66' Lazio ancora pericolosa con Immobile, ma l'attaccante biancoceleste è in fuorigioco.

67' Seconda sostituzione tra le fila del Napoli: Elmas sostituisce Callejon.

69' Cambio anche per la Lazio: esce Radu, al suo posto entra Patric.

70' Occasione Napoli: bel colpo di testa di Arek Milik, la palla finisce sul palo dopo aver dato l'illusione del goal.

73' Partita da capitano vero quella Insigne. L'attaccante partenopeo si sta sacrificando anche in fase difensiva.