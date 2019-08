KINGSTON. Grande impresa in Canada per Niccolò Nordera. Il giovane velista napoletano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha infatti trionfato a Kingston, sul Lago Ontario, al mondiale di vela Laser 4.7, laureandosi campione del mondo con una giornata d’anticipo.

Nordera è stato protagonista sin dalle prime regate. Dopo aver centrato un secondo, un terzo e un quarto posto nel corso della prima giornata, il velista napoletano si è migliorato nella seconda giornata con due primi e un quarto posto che l’hanno portato al comando della classifica generale. Quindi sono arrivati un dodicesimo posto (scartato), un secondo, un quarto, ancora un primo e un quinto posto, che hanno permesso a Niccolò di mettere la medaglia d’oro al collo con una giornata d’anticipo rispetto alla chiusura della manifestazione. Alle sue spalle si stanno giocando il podio mondiale il croato Stipanovic, lo sloveno Strahovnik, il russo Golovnik ed il turco Baytur.

Entusiasta Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente RYCC Savoia: «Mi ritengo un capitano fortunato, da quando sono presidente del Circolo sono accaduti soltanto eventi incredibili e sorprendenti. Il successo mondiale di Niccolò è l’ultima gioia, voglio complimentarmi con tutta la sezione velica ed evidenziare che questa vittoria è la punta di diamante del lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di portare sette atleti ai prossimi mondiali di canottaggio». «Questo è un risultato che viene da lontano - commenta il consigliere alla vela Massimiliano Cappa - Da sei anni il Circolo Savoia segue Niccolò che si è sempre distinto per costanza, impegno, dedizione, lealtà e sportività incarnando perfettamente gli storici valori del nostro sodalizio. Un grande merito ai suoi genitori che con, amorevole impegno, hanno sempre sostenuto Niccolò credendo nelle sue potenzialità». Esulta il tecnico Magliulo: «È stato un campionato difficile, gestire la prima posizione per quattro giorni non è stato facile, Niccolò ha dimostrato grande carattere aiutato dalla determinazione e dalle capacità tecniche acquisite in questi tre anni, e finalmente il risultato tanto atteso è arrivato».

Nordera compirà 17 anni il prossimo 12 settembre. È stato vice campione europeo under 16 laser 4.7 2017, campione italiano laser 4.7 2018 e settimo al campionato europeo laser 4.7 2019. Per il presidente della V Zona Fiv, Francesco Lo Schiavo, si tratta di un «grande risultato in una trasferta impegnativa, programmata con un obiettivo ambizioso, centrato al meglio da un atleta che in questi ultimi anni ha regalato tanti successi al suo circolo e alla vela campana».