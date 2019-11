SALERNO. Il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, ha ordinato a scopo precauzionale l'evacuazione di due strutture sanitarie assistenziali presenti sul territorio cittadino. Questa mattina è stato disposto il trasferimento dei 63 ospiti che sono in cura nelle strutture di via Santa Maria Delle Grazie. Un gruppo e' stato ospitato presso il centro di accoglienza di via Botta mentre un altro, con l'ausilio di ambulanze, è stato trasferito in un centro specializzato di Sarno. Il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, mentre il centro operativo comunale sta coordinando tutti gli interventi necessari sul territorio. Sono partite intanto questa mattina le operazioni di evacuazione delle abitazioni dell'area pedemontana di Sarno, in prossimità del monte Saretto, disposte dal sindaco Giuseppe Canfora. Il provvedimento si è reso necessario alla luce di quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando strade e vicoli del centro storico sono stati invasi da fango e detriti venuti giù dalla collina che qualche settimana fa è stata interessata da un imponente incendio di natura dolosa, che ha devastato la vegetazione. In virtù dell'allarme diramato dalla protezione civile per la giornata di oggi, sono state chiuse le scuole, con la scuola media Baccelli attrezzata come centro d'accoglienza.