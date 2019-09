CASAGIOVE. Un uomo di Casagiove, Antonio Novelli, 33 anni, è stato arrestato a seguito di una perquisizione eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, in quanto trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 9x21 risultata rubata a Salerno nel 2012. I carabinieri, insieme al personale del nucleo cinofili di Sarno hanno rinvenuto anche 14 cartucce dello stesso calibro della pistola ed un taser-gun, comprensivo di 3 cartucce con dardi da lancio, carico e perfettamente funzionante. Armi e munizioni, sequestrate dai militari, erano nascoste in un doppio fondo di una parete e contenuti all’interno di un involucro di cellophane. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.