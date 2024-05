SAN TAMMARO. «La Reggia di Carditello merita un grande progetto di rilancio come Pompei, la cui supervisione sugli appalti sarebbe da affidare ai carabinieri, proprio come avvenuto a Pompei. Carditello è un sito meraviglioso dalle grandi potenzialità culturali e socioeconomiche, stiamo lavorando affinché possa entrare in modo duraturo negli itinerari culturali». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la visita avvenuta questa mattina a San Tammaro (Caserta) per inaugurare l'Appartamento Reale e il Tempietto Dorico nel Real Sito di Carditello, considerato per decenni un simbolo del degrado e dell'abbandono nella Terra dei Fuochi. «La cultura non deve essere prerogativa delle grandi città, ma diffusa su tutto il territorio, perché è uno dei coefficienti sui quali si misura la qualità della vita dei cittadini» ha commentato il ministro.