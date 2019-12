SANTA MARIA CAPUA VETERE. Tornava da Milano per lavoro e si è presentato spontaneamente in caserma, alla compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il suo avvocato, la 22esima persona ricercata per la maxioperazione antidroga della Dda di Napoli di questa mattina. Si tratta di Rocco Giordano, 33 anni, di Santa Maria Capua Vetere. È accusato insieme agli altri 21 arrestati (12 in carcere e 10 ai domiciliari, più due indagati a piede libero) di associazione per delinquere dedita all'acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish. Sono stati i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere diretti dal capitano Emanuele Macrì e dal tenente Felice Izzo ad eseguire la misura cautelare emessa dalla Dda di Napoli carico del gruppo legato alla famiglia di Ferdinando Del Gaudio, nota come i “Bellagiò".