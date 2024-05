Il presidente e amministratore delegato di Atitech Gianni Lettieri e il fondatore e ceo di Volotea Carlos Muñoz hanno sottoscritto un contratto di affidamento di servizi di manutenzione per la flotta della compagnia aerea low-cost, che a Napoli ha una delle sue otto basi italiane. In Campania, Volotea è stata anche la prima compagnia aerea ad annunciare l'avvio delle proprie attività presso lo scalo di Salerno, potenziando così la sua presenza sul territorio. La partnership ha una durata di 5 anni e riguarda la flotta di Airbus A320 di Volotea.

"La solida partnership con aziende come Airbus, GE e adesso Atitech è uno degli elementi vincenti della nostra continua e solida crescita - afferma Muñoz -. Abbiamo obiettivi ambiziosi e puntiamo a consolidare, volo dopo volo, la nostra attività sul mercato italiano, che ha sempre avuto per Volotea un'importanza assolutamente strategica. Ma non solo: l'accordo che firmiamo oggi rappresenta un ulteriore tassello importante per la nostra presenza a Napoli, un territorio in cui continueremo a investire e che si conferma anche per questo 2024 un punto focale per il nostro business".

"Siamo orgogliosi di questo ulteriore importante riconoscimento dell'eccellenza dei nostri servizi da parte di una compagnia protagonista della crescita come Volotea - commenta Lettieri - Questo accordo consolida il legame di Volotea con la città di Napoli e con il nostro Paese, conferma la qualità del progetto industriale di Atitech e, infine, unisce due grandi tradizioni dell'aviazione civile europea".