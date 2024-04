Ad Arzano i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ufficio dei Monopoli per la Campania - di Napoli chiudendo per 10 giorni un centro scommesse a via Luigi Rocco. Il provvedimento nasce a seguito di un controllo dei carabinieri che avevano accertato la presenza di diversi minori nel locale sorpresi mentre scommettevano. Per il titolare della società anche una sanzione di 7mila euro.