ISCHIA. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cretaio di Barano d’Ischia, hanno notato uno scooter con a bordo due persone procedere ad alta velocità in direzione Casamicciola Terme.

Il conducente, vistosi inseguito dagli operatori, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, ma i due sono stati raggiunti, bloccati e trovati in possesso di una busta in stoffa contenente 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1.060 grammi; presso l’abitazione di uno dei due, invece, sono stati rinvenuti 400 euro e diverso materiale per il confezionamento ancora intriso di sostanza stupefacente.

Pertanto, due napoletani di 20 e 26 anni, entrambi residenti ad Ischia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.