NAPOLI. Con la tecnica della consegna di un computer, hanno truffato un'anziana di 86 anni di Matera facendosi pagare con denaro e oggetti preziosi ma in realtà nel pacco c'erano solo due confezioni di riso. Per questo episodio, risalente a novembre, sono stati identificati e arrestati il 42enne G. D.A. e il 38enne L. M., entrambi di Napoli, posti ai domiciliari dalla polizia di Matera in esecuzione di un'ordinanza di custodia del Tribunale su richiesta della locale Procura. I due, entrambi con precedenti, devono rispondere di truffa aggravata in concorso a danno di persone anziane. Probabilmente hanno agito con un complice che avrebbe avuto il compito di telefonare alla donna comunicando l'imminente consegna del computer ordinato da un nipote. A casa della signora si è poi presentato uno dei due arrestati, quale finto corriere, chiedendo la somma di 2000 euro che la donna ha pagato in parte in contanti (150 euro) e per un'altra parte con ori e oggetti preziosi di valore superiore alla differenza da corrispondere. I due sono stati identificati grazie all'analisi del traffico telefonico, del transito della vettura utilizzata e altri riscontri tecnici effettuati dalla polizia scientifica.