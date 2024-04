NAPOLI. Questo pomeriggio alle 18.30 presso la chiesa di Santa Maria del Carmine alla Concordia, in piazzetta Concordia a Napoli, si svolgerà la santa messa per ricordare Lucia Arfè (nella foto), scomparsa all’età di 64 anni dai Quartieri Spagnoli di Napoli il 15 aprile dello scorso anno. A seguire si terrà una fiaccolata tra i Quartieri Spagnoli per mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa avvenuta un anno fa, intorno alle ore 17, dopo che la donna era uscita per alcune commissioni e non aveva fatto ritorno a casa. In un primo momento alcune segnalazioni avevano fatto ben sperare, ma poi il silenzio. Lucia non aveva con sé il cellulare ed era sottoposta a una terapia quotidiana di farmaci.