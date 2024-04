«Se passa la legge sull'autonomia differenziata abbiamo un solo strumento nelle mani: il referendum abrogativo. Prepariamoci». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a "La Repubblica delle idee" in corso a Napoli. «Prepariamoci a combattere se abbiamo voglia di difendere l'unità d'Italia e le ragioni delle nostre comunità», ha aggiunto De Luca.

TERZO MANDATO. «Questa manfrina inventata sul terzo mandato non riguarda la Regione Campania, che è fuori da questo discorso» ha dichiarato De Luca.

«Noi siamo un paese di idioti, la quantità di imbecilli nel nostro paese è sconvolgente. Parliamo del diritto dei cittadini di scegliere da chi farsi governare. Si chiama democrazia. Chi dovrebbe decidere il governo della Campania, Roma? Milano? Torino? Devono decidere i cittadini della Campania, di Napoli. È tanto scandaloso questo? Noi faremo quello che è necessario per la nostra regione, e per quel che mi riguarda questo è il punto di partenza di ogni ragionamento, non la politica politicante».