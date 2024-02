CASERTA. C’è un ponte innovativo che lega l’Italia e gli Stati Uniti e che passa per la sanità. Il settore dell’healthcare è in rapida crescita e consente di migliorare la quotidianità nella sanità sia per gli operatori interni che per gli utenti e pazienti. Una vera rivoluzione in campo sanitario che qui in Campania vede protagonista l’Azienda Sanitaria di Caserta.

In Italia esempi simili di innovazioni nei processi sanitari sono quelli del Policlinico di Milano, Policlinico Gemelli di Roma. Lo stesso tipo di applicazioni innovative, realizzate da Oracle, sono utilizzate anche negli Stati Uniti d’America: dall’ University of Chicago Medicine, facoltà clinica universitaria senza scopo di lucro in Illinois, ( dove è ambientata la famosa serie Tv E.R. Medici in prima linea) alla Baptist Health Care, il secondo datore di lavoro no-profit della Florida del Nord-Ovest, ma anche dalla Springfield Clinic, grande struttura ospedaliera in Illinois, e dalla Stamford Health, sistema sanitario indipendente no-profit del Connecticut.

La Collaborazione con l’Asl di Caserta e la Suite Oracle Fusion

L’Asl di Caserta ha attivato una collaborazione con Oracle alla fine dello scorso anno grazie alla quale si stanno realizzando applicazioni innovative che porteranno nei prossimi 3 anni a una nuova realtà sanitaria. L’efficientamento gestionale si traduce in processi di valutazione più corretti il che significa valorizzazione del personale e si traduce in migliore gestione delle risorse economiche dell’azienda e pertanto servizi di maggiore qualità. La valutazione del personale sanitario è un fattore chiave per avere risorse umane maggiormente efficienti e pertanto un’offerta sanitaria di maggiore qualità. Mentre l’analisi e il budgeting accurato permettono di “spendere meglio” ed investire dove serve.

«È grande motivo di orgoglio per noi aver attivato un processo innovativo che migliora l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari ma anche la gestione amministrativa e contabile de processi – ha detto Amedeo Blasotti, Direttore Generale dell’Asl di Caserta - Siamo tra le prime aziende sanitarie ad adottare applicazioni innovative uniche grazie alle quali compiamo un passo significativo verso la modernizzazione dei flussi di lavoro, grazie alle funzionalità di automazione avanzate si sta sempre più rafforzando anche la semplificazione dei processi».

La Suite Oracle Fusion Applications consente infatti di sfruttare i vantaggi del cloud per abbattere i silos organizzativi, standardizzare i processi e gestire i dati relativi ai processi finance, supply chain, risorse umane e customer experience su un’unica piattaforma cloud integrata. La suite è aggiornata su base trimestrale per garantire ai clienti un accesso costante, all’innovazione con l’aggiunta di nuove funzionalità ogni 90 giorni.

Quali sono gli ambiti di applicazione delle innovazioni?

Per molte realtà del settore, l’ampia eterogeneità dei sistemi IT on-premises non consentiva di tenere il passo con le ultime tecnologie o di riuscire a rispondere rapidamente ai cambiamenti in atto nel settore sanitario in generale. Grazie a Oracle Fusion Applications è stato possibile spostare i processi finance e HR su un’unica piattaforma cloud integrata, migliorando l’efficienza dei processi aziendali, la qualità dell’assistenza e del servizio. Anche per la supply chain e la customer experience nel settore sanitario, le applicazioni Oracle Fusion sono state adottare per standardizzare i processi, aumentare l’automazione, ridurre i costi e ottenere maggiori insight e informazioni utili.