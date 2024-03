NAPOLI. Napoli in ritardo sulla mobilità sostenibile con numeri record di veicoli privati in circolazione (600 auto ogni 1.000 abitanti) e una condizione carente in termini di dotazione di binari e metro: il capoluogo campano a livello nazionale risulta essere tra i comuni più colpiti dal 2010 al 2023 dagli eventi meteorologici estremi che hanno causato danni alle infrastrutture di trasporto pubblico o interruzioni al servizio.