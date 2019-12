NAPOLI. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica arancione valevole a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani, sabato 21 dicembre. Si prevedono, almeno fino alle 23.59 di domani «precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte».

L'allerta è massima per il rischio di dissesto idrogeologico diffuso che potrebbe generare fenomeni come: instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili cadute massi in più punti del territorio.

L'avviso scade alle 23.59 di domani ma non si esclude una proroga.