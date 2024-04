Compare anche il nome di Sabato Polese, 75enne fratello del defunto "boss delle cerimonie" Antonio Polese, tra le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli. La Polizia di Stato ha sgominato stamattina il nuovo clan di camorra "Rione Moscarella" che agisce a Castellammare di Stabia e dintorni, fino a Sant'Antonio Abate.

Sabato Polese è indagato per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso, sottoposto a obbligo di presentazione alla pg e non compare nella compagine societaria del Grand Hotel La Sonrisa, ma avrebbe incontrato un uomo ritenuto esattore del nuovo clan di camorra per riferirgli che la polizia aveva acquisito le immagini delle telecamere interne alla nota struttura ricettiva. La Sonrisa è stata recentemente colpita da una sentenza della Cassazione che ne prevede la confisca per lottizzazione abusiva.

ESTORSIONE AL CASTELLO DELLE CERIMONIE. Il nuovo clan sgominato ogggi è anche ritenuto responsabile di avere imposto una estorsione da 5mila euro al Castello delle Cerimonie. Questo episodio estorsivo viene contestato, in particolare a Michele e Silverio Onorato e a Salvatore Scotognella. Michele Onorato, è emerso dalle indagini, avrebbe impartito gli ordini agli affiliati mentre era detenuto nel carcere di Frosinone.

Il gip di Napoli Maria Luisa Miranda ha disposto l'arresto in carcere per Michele Onorato, 60 anni, ritenuto a capo del clan del rione Moscarella, e per il figlio Silverio, 34enne. La nuova organizzazione criminale di Castellammare - nata da una scissione nel clan Cesarano - è stata letteralmente dimezzata dalle misure cautelari emesse oggi. Arresto in carcere anche per la Carmela Zurlo, moglie dell'aspirante boss Michele Onorato, ritenuta la cassiera dell'organizzazione malavitosa guidata dal marito.

Il giudice ha disposto il carcere anche per Salvatore Scotognella, Pasquale Palma, Renato Avitabile, Michele Santarpia e Luciano Polito. Arresti domiciliari per Maria Onorato, figlia di Michele e, infine, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Sabato Polese a cui viene contestato il reato di favoreggiamento aggravato.