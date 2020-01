NAPOLI. «Siamo pronti e credo che già da domani avremo i test per individuare eventuali contagi direttamente nelle nostre strutture, senza dover mandare i campioni di sangue allo Spallanzani di Roma. Faremo i testi direttamente al Cotugno». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a LiraTv. «La situazione - spiega - è delicata e presenta aspetti di notevole preoccupazione, ma dobbiamo evitare di creare un clima di psicosi nel Paese. Abbiamo un sistema sanitario pronto e attrezzato per far fronte a eventuali emergenze. Sono emersi alcuni limitatissimi casi di contagio e si stanno facendo accertamenti per verificare se ci sono state presenze in alcuni luoghi che hanno determinato problemi, ma si sta facendo tutto quanto opportuno fare. Evitiamo di immaginare che ogni colpo di tosse sia il Coronavirus. È evidente che la questione deve essere seguita ora per ora e seguire l'evoluzione del problema. Ma per il momento dobbiamo mantenerci attenti e vigili, avere più attenzione all'igiene personale. Se c'è gente che non ha avuto né contatti né viaggi in Paesi a rischio, non credo che dobbiamo drammatizzare. Daremo nei prossimi giorni tutte le notizie».