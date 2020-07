NAPOLI. Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante della terza tappa di donazione di sangue interforze organizzata dall'Associazione Donatorinati Polizia di Stato in collaborazione con l'Accademia delle Arti e dei Mestieri a Napoli. Il 31 luglio in Piazza Trieste e Trento in collaborazione con la Frates sarà possibile donare il sangue a partire dalle ore 8.00.

«Sinergia è la parola fondamentale: bisogna sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma periodica» afferma il presidente nazionale Donatorinati Polizia di Stato, Claudio Saltari.

«La solidarietà spesso resta una parola che non si riesce a riempire di contenuti concreti, reali. Un gesto di solidarietà può non bastare, ma è un segno di vicinanza, di disponibilità verso il prossimo. È un seme importante, fondamentale come tutti i semi da cui nascono piante imponenti. Tanti gesti di solidarietà possono fondare una cultura, verso il bello, verso il bene. Perciò ho aderito immediatamente all'invito ed all'iniziativa di Donatorinati» dice Catello Maresca, co-fondatore dell "Accademia delle Arti e dei mestieri".

«Siamo in piena estate, ma le malattie non vanno in vacanza. I nostri ospedali dopo il periodo di riduzione delle attività a causa della pandemia da Sars - Cov2 hanno ripreso a pieno ritmo le attività chirurgiche e mediche. È necessario un regolare approvvigionamento di sangue perché le malattie non vanno in vacanza. Il sangue è indispensabile» spiega Michele Vacca, direttore Struttura Regionale di coordinamento per le attività trasfusionali Regione Campania.

«Credo fortemente che in un mondo come questo, fatto di egoismo, di sperequazione e di violenza verbale, l'unico modo per sentirsi ancora umani sia la solidarietà. - dice lo scrittore Maurizio de Giovanni, testimonial di Donatorinati - Non a parole, non a concetti e non a chiacchiere: quella vera, fisica, fatta di partecipazione diretta. Non delegare, non tacitare le coscienze con un bonifico o con un SMS a un numero verde: la solidarietà è fatta di tempo e sorrisi, di carezze e di sangue. Voi ci insegnate a dare quello che non si compra e non si paga: l'amore liquido e rosso che scorre nelle vene».