NAPOLI. Tremilaecentoquaranta euro sono pochi, ma solo se confrontati con i cento miliardi di euro che a Parigi i potenti del mondo hanno annunciato a sostegno del “new deal” per l’Africa. Quei soldi parigini però sono virtuali, promesse, chiacchiere da bistrot mentre il denaro raccolto domenica in un’oasi di pace e di solidarietà, sulle colline che guardano ad Agnano, è vero, pulito, senza impronte politiche, soldi raccolti con amore da decine di napoletani, e da tanti bambini, che ai potenti oggi possono dare lezioni di concretezza. Tremilaecentoquaranta euro sono tante, tantissime opportunità per chi opera a sostegno di quel meraviglioso continente a cui si è rivolto il mercatino di beneficenza per aiutare l’Associazione no profit “Kam Na Yi Nere” nei suoi progetti per il Burkina Faso. Un evento benefico andato alla grande, oltre ogni aspettativa, con una partecipazione straordinaria di persone che al mare hanno preferito il verde speranza della collina San Laise di Agnano, dove si è svolto il mercato solidale.

“Adesso dobbiamo pianificare tutto il lavoro da fare in Burkina. Partiamo il 21 luglio e abbiamo solo tre settimane a disposizione. Al rientro, con calma e raziocinio, ci attiveremo per una nuova raccolta fondi”, annuncia trionfante Angela Buanne, organizzatrice dell’evento di solidarietà nell’oasi gestita dall’avvocato Paolo Vassallo, che ha messo a disposizione la strittura e anche il ricavato dei prodotti tipici coltivati negli orti. Quei soldi non sono coriandoli lanciati per mettersi a posto la coscienza, come forse per i potenti di Parigi, ma si tradurranno in aiuti concreti per costruire scuole, sedie, banchi, scivoli per bambini. L’associazione “Kam Na Yi Nere”, gestita da Rosa Giordano il giorno dopo l’evento ha ringraziato tutti con un lungo post: “Ieri è stata una giornata indimenticabile! La magia della collina San Laise ha toccato i cuori di tutti”.

Nella domenica post lockdown, al San Laise si sono viste danze africane, cerchi dell’amicizia, capannelli di persone che si sono conosciute intorno a un tavolo dove si vendevano quadri, oggetti d’arte, libri in quella giornata dedicata “alla gioia dei bambini”, i veri protagonisti della giornata, artefici di progetti artistici venduti al mercatino junior gestito da baby Smilla e destinatari di un attestato di partecipazione dal titolo “Bambini for Africa”. L’associazione profit “Kam Na Yi Nere”, presieduta da Adolphe Nikiema, ha ringraziato tutti gli artigiani, gli artisti e gli scrittori che hanno donato l' intero ricavato della vendita delle opere e manufatti, e, tra gli altri, il centro di psicoterapia " Una base sicura " che aveva organizzato una colletta, ma fare nomi dei tanti acquirenti-donatori sarebbe superfluo.

Angela Buanne, che nei mesi scorsi era stata insignita dal Quirinale di un’alta onorificenza per il suo impegno sui temi sociali nelle scuole, ha realizzato un piccolo grande miracolo anche grazie alla perfetta macchina “di pace” che Paolo Vassallo, presidente dell’associazione Autism Aid, è riuscito a mettere in piedi in pochi giorni. Uno dei tanti piccoli grandi eventi che da anni si realizza sulla “collina magica” di via San Gennaro ad Agnano 3, una finestra sul mare di Napoli e da ieri anche sul bosco sacro Bangr-Weoogo di Ouagadougou.