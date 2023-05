CASERTA. Nel settecentesco Palazzo Paternò, lunedì pomeriggio 15 maggio, avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio “Luigi Vanvitelli” promosso dal Rotary Club Caserta “Luigi Vanvitelli”, guidato dal presidente Giuseppe Pilato.

Il prestigioso riconoscimento, giunto alla terza edizione, viene conferito a personalità che si sono distinte con la propria vita ed opere nel proprio territorio offrendo allo stesso tempo il proprio “genio”. Quest’anno il riconoscimento sarà consegnato a Francesco De Core, Direttore de “Il Mattino”, allo scrittore Maurizio de Giovanni e all’architetto Stefano Boeri. Alla manifestazione, aperta alla cittadinanza, sono state invitate autorità politiche, civili, rotariane e religiose; saranno presenti, oltre al governatore del Distretto 2101 prof. Alessandro Castagnaro, il Direttivo e i tanti soci del sodalizio. Quest’anno il premio “Luigi Vanvitelli” acquista una valenza particolare perché nel 2013 ricorre il 250 anniversario della morte del grande architetto, Luigi Vanvitelli, del quale porta il nome il club casertano.

I premiati riceveranno una medaglia commemorativa in bronzo in edizione limitata e numerata appositamente realizzata per il Roary Club Caserta Luigi Vanvitelli dal noto artista casertano Don Battista Marello.

Nella prima edizione hanno ricevuto il premio il prof. Antonio Giordano, fondatore dello Sbarro Institute; Giancarlo Nicoletti, Rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Mons. Pietro Lagnese, Vescovo della Diocesi di Caserta, e il prof. Massimo Franco, ordinario di Organizzazione aziendale dell’Università degli Studi Federico II di Napoli; nella seconda edizione, l’allenatore di pallacanestro ed ex cestista casertano Nando Gentile e Raffaele Fontana, fondatore dell’azienda vitivinicola Tenuta Fontana. L’appuntamento è per le ore 17 presso Palazzo Paternò, nel centro storico di Caserta, in via San Carlo 142. Al termine della cerimonia sarà offerto un sobrio rinfresco.