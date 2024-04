Dopo la sfida con la Roma di domenica, il Napoli tornerà in campo di nuovo il lunedì successivo. La sfida contro l’Udinese di Fabio Cannavaro, infatti, è stato posticipata. Appuntamento al 6 maggio allo stadio Friuli. Sarà un’emozioni unica per l’ex campione del mondo. Alla sua prima volta in Serie A dovrà fare i conti con il passato. Avrebbe allenato anche gratis il Napoli quest’anno. Avrebbe potuto prendere il posto di Mazzarri ed, invece, DeLaurentiis ha ritenuto che non fosse il caso. E alla fine il presidente Pozzo l’ha convocato e gli ha dato le chiavi della sua squadra. Dovrà provare a salvarla e quindi cercherà di battere gli azzurri nel posticipo del 6 maggio. Con Fabio Cannavaro ci sono anche il fratello Paolo e Ciccio Troise. In Friuli, poi, è rimasto il preparatore atletico Eugenio Albarella. Quindi sarà un vero e proprio derby. Dove vincerà chi ci crederà di più.