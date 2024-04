Il complesso programma di lavori pubblici, che prevede oltre dieci milioni di euro di interventi con finanziamenti regionali, ministeriali e PNRR, è stato dettagliatamente presentato, nella seduta di Consiglio Comunale di mercoledì 3 aprile, dall’ingegnere Ettore Nardi, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici di Volla. Un Consiglio comunale iniziato con le toccanti parole del Sindaco, Giuliano Di Costanzo che ha ricordato la tragica morte di Giuseppe Borrelli, giovane vollese schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in fabbrica e la prematura scomparsa di Guido De Rocco, prezioso collaboratore della società di riscossione tributi dell’ente.

Nel corso dell’assise, il Vicesindaco Nardi ha dichiarato che il Comune risulta aggiudicatario di finanziamenti PNRR per un ammontare complessivo di 7,2 milioni di euro, a cui vanno sommati ulteriori 3,5 milioni di euro per interventi finanziati con fondi ministeriali e altre risorse regionali e nazionali. Fondi utilizzati, su indicazione di Sindaco e Giunta, per l’efficientamento energetico, la sicurezza e la prevenzione sismica delle scuole e degli edifici pubblici, la riqualificazione ed il miglioramento della qualità e del decoro urbano, la mitigazione del rischio idrogeologico, l’implementazione dei servizi digitali per venire incontro alle esigenze dei cittadini vollesi.

Il Vicesindaco Nardi ha, infatti, anticipato, che, sulla base di una proroga concessa dal Ministero dell’Interno, saranno pubblicate a breve le gare d’appalto per i lavori di riduzione del rischio idrogeologico dell’area nord del comune di Volla per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro che l’Amministrazione Di Costanzo si è aggiudicata con un progetto presentato a febbraio 2022 e i lavori di rigenerazione urbana con manutenzione straordinaria e rifacimento di piazze, strade e marciapiedi del territorio comunale grazie ad un finanziamento PNRR di 4,9 milioni di euro.

Afferiscono sempre al PNRR una serie di lavori, in parte già eseguiti, di efficientamento energetico e riqualificazione delle coperture di vari istituti scolastici, tra i quali la “Matilde Serao” di via Dante Alighieri, “Vittorio De Sica” di via De Carolis, “Giovanni Falcone” di via Manzoni, “San Giovanni Bosco” di via Napoli.

Il Sindaco e la Giunta hanno, poi, avviato negli ultimi giorni l’interlocuzione con il nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto del 1980, Pasquale Loria ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania per l’utilizzo di un milione di euro di quota residua di finanziamento per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, mai utilizzati dal Comune di Volla. Il Vicesindaco ha evidenziato che è già stata inviata la comunicazione al Commissario e al Provveditorato per chiedere di potere utilizzare queste risorse economiche per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Giovanni Falcone”.

Inoltre, il Comune ha già avviato una serie di interventi, tra i quali due lavori stradali finanziati da Città Metropolitana di Napoli per oltre 1,6 milioni di euro, che prevedono su via Filichito l’ampliamento del ponte in prossimità della vasca Carbone e la sistemazione della carreggiata dall’incrocio con via Monteoliveto a via Tamburiello e nel tratto dall’incrocio con via D'Annunzio a Via Tamburiello, quest’ultimo intervento realizzato insieme al Comune di Casalnuovo. Manca poco anche all’ultimazione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del Casa Comunale, grazie a un finanziamento POR-FESR Campania di circa 2,5 milioni di euro e sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo Asilo Nido comunale all’interno dell’Istituto Comprensivo "Vittorio De Sica" di via De Carolis, con finanziamento PNRR di 1,3 milioni di euro che il Comune si è aggiudicato con un progetto presentato a febbraio 2022.

Particolare attenzione da parte dell’esecutivo vollese anche alla digitalizzazione e a servizi digitali per cittadini e imprese grazie a tre progetti interamente finanziati dal PNRR con oltre 250mila euro.